Männer am Kottbusser Tor mit über einem Kilo Drogen erwischt

Eine Frau geht über den Bahnsteig am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin.

Berlin. Zwei Männer sind am Kottbusser Tor mit mehr als einem Kilo Drogen erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte der Brennpunktstreife am Freitag in einem Zwischengang des Neuen Kreuzberger Zentrums unterwegs. Dort trafen sie auf zwei Männer, die in ein Wettbüro liefen, als sie die Beamten sahen. Die überprüften daraufhin die Männer und fanden in ihren Taschen 1375 Gramm Cannabisharz.

Außerdem hatten die Täter mehr als 700 Euro Bargeld und sechs Handys dabei. Die Mobiltelefone stammen nach ersten Erkenntnissen aus Straftaten. Gegen einen der Männer bestand bereits ein Haftbefehl. Sie wurden festgenommen und an das Kommissariat für Drogendelikte übergeben. Nähere Details zu den Festgenommenen konnte die Polizei zunächst nicht machen.

( dpa )