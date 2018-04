Diese Berliner Freibäder starten schon in die Sommersaison

Prinzenbad in Kreuzberg

Die ersten drei Berliner Freibäder öffnen schon am Sonnabend. Acht weitere Bäder kommen am 1. Mai hinzu.

Am Sonnabend starten mit den Sommerbädern Wilmersdorf, Olympiastadion und Kreuzberg (Prinzenbad) die ersten drei großen Freibäder in die Sommersaison. Geöffnet haben sie täglich von 7 bis 20 Uhr. Noch bis einschließlich Montag, 30. April, ist die Sommer-Mehrfachkarte zum Vorverkaufspreis von 60 Euro für 20 Eintritte (drei Euro pro Besuch) an den Kassen aller Bäder erhältlich.

Ab 1. Mai gibt es die Karte weiterhin, dann zum regulären Preis von 70 Euro. Am 1. Mai öffnen acht weitere Sommer- und Strandbäder: das Sommerbad Lichterfelde sowie die Strandbäder Friedrichshagen, Jungfernheide, Orankesee, Grünau, Plötzensee, Wendenschloß und Halensee.

Alle aktuellen Öffnungszeiten sind zu finden unter www.berlinerbaeder.de.

