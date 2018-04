Grippefälle bei der Bahn: Züge zum Baumblütenfest fallen aus

Wegen Grippefällen bei der Deutschen Bahn fallen am Wochenende einige Sonderzüge zum Baumblütenfest in Werder (Potsdam-Mittelmark) aus. Das kündigte die Bahn am Freitag an. Das Volksfest zieht jährlich Hunderttausende an. Die Stadtverwaltung zeigte sich verärgert. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) sagte laut Mitteilung der Stadt: "Die Bahn ist eine sehr wichtige Anreisevariante zum Fest, zumal wir wegen der Sperrkreise von einer Anreise mit dem Auto dringend abraten müssen. Für künftige Feste ist zu wünschen, dass wir wieder zu einer professionellen Form der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn zurückkehren." Das 139. Baumblütenfest startet am Samstag und dauert bis zum 6. Mai.

( dpa )