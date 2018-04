Spandauer Wasserballer wollen Vereinsgeschichte schreiben

Berlin. Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 kann mit einem Sieg beim spanischen Vertreter CN Sabadell den Einzug ins Final-8-Turnier der Champions League perfekt machen. Für Spandau wäre die Qualifikation der größte internationale Erfolg seit 2003, als der Club die Endrunde des Meistercups ebenfalls in Genua erreicht hatte.

"Es ist an der Zeit, dass wir Geschichte schreiben", sagte Vereinspräsident Hagen Stamm. "Wir wollen mit zwei Siegen zum Abschluss der Gruppenspiele zeigen, dass wir definitiv da hingehören. Die bislang starke Saison zeigt, dass wir einen richtigen Schritt nach vorn gemacht haben", bemerkte Manager Peter Röhle vor der Partie am Sonntag (12.00 Uhr).

Gewinnen die Berliner in Katalonien, können sie nicht mehr von Platz vier in der Gruppe B verdrängt werden, der zur Teilnahme am Endrunden-Turnier berechtigt. Das Hinspiel gegen Sabadell hatte Spandau Ende November mit 11:8 gewonnen. "Wir sind sicher der Favorit, aber wir haben auch erlebt, dass wir uns Nachlässigkeiten sparen müssen", sagte Röhle.

( dpa )