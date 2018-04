Woidke würdigt Kampf gegen das Vergessen von KZ-Überlebender

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Arbeit der KZ-Überlebenden Annette Chalut gegen das Vergessen des Nazi-Terrors hervorgehoben. "Viele Überlebende konnten erst Jahrzehnte später über das Erlittene sprechen, andere verdrängten jede Erinnerung, um weiterleben zu können. Sie hingegen machten den Kampf gegen das Vergessen zu einem Schwerpunkt Ihres privaten und beruflichen Tuns", heißt es laut Staatskanzlei in einem Schreiben an Chalut anlässlich ihres 94. Geburtstags am Sonntag.

Chalut war viele Jahre Präsidentin des Internationalen Ravensbrück-Komitees, das eine Dachorganisation von nationalen Ex-KZ-Häftlingsvereinigungen ist. Woidke unterstrich auch ihr Wirken im Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten für den Erhalt der authentischen Orte. "Seit Jahrzehnten berichten Sie als Zeitzeugin von Ihren Erlebnissen in den Jahres des Nazi-Terrors, um die Nachgeborenen zu sensibilisieren."

( dpa )