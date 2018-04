Berlin. Unbekannte haben ein Bürogebäude in Berlin-Mitte mit Steinen beworfen und mit Farbe beschmiert. "Ziel der Attacke war in der Nacht zum Freitag die Factory in der Rheinsberger Straße", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Das Bürogebäude gelte als sogenanntes Reizobjekt, da dort unter anderem eine Bank und eine Versicherung ansässig seien Da ein politisches Tatmotiv - möglicherweise aus der linken Szene - vermutet werde, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

