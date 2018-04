Gute Konjunktur: Berliner Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die Agentur für Arbeit in Berlin Mitte.

Berlin. Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im April gesunken. 159 960 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, 1812 weniger als im März und rund 11 500 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Grund sei die gute Wirtschaftslage, Arbeitskräfte seien gefragt. Die Arbeitslosenquote sank verglichen mit März um 0,1 Punkte auf 8,4 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 9,2 Prozent gelegen. Im Bundesländervergleich liegt Berlin damit in der Schlussgruppe, führend sind Bayern und Baden-Württemberg.

"Von der anhaltend guten Lage am Arbeitsmarkt profitieren nicht nur Fachkräfte, sondern auch Menschen, die bisher eher weniger Chancen auf eine Anstellung hatten", sagte Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Agentur.

Nur noch knapp 45 000 Berliner seien länger als ein Jahr ohne Job, 30 Prozent weniger als vor drei Jahren. Es seien 10 Prozent weniger Haushalte auf Grundsicherung angewiesen.

Rechnete man Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie etwa Weiterbildungen und kurzzeitig Arbeitsunfähige hinzu, läge die Zahl der Arbeitslosen in Berlin um rund 69 000 höher. Diese sogenannte Unterbeschäftigung ging im April jedoch stärker zurück als die offizielle Arbeitslosenzahl.

( dpa )