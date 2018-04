Münchens Eishockey-Stürmer Matsumoto bester Playoff-Profi

München. Der Kanadier Jon Matsumoto vom deutschen Meister EHC Red Bull München ist zum besten Spieler der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga gewählt worden. Der Angreifer hatte in der Best-of-Seven-Finalserie, die sein Team mit 4:3 Siegen gegen die Eisbären Berlin gewann, sechs Tore in den sieben Spielen erzielt. Auch beim entscheidenden 6:3 (4:1, 1:0, 1:2) war der 31-Jährige erfolgreich. "Es ist alles okay. Entscheidend ist, dass das Team die Meisterschaft gewinnt", sagte Matsumoto nach seiner persönlichen Ehrung.

( dpa )