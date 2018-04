FDP-Fraktion: Luthe nicht mehr religionspolitischer Sprecher

Berlin. Nach heftigem Wirbel um Äußerungen im Abgeordnetenhaus ist der FDP-Politiker Marcel Luthe nicht mehr religionspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Der Abgeordnete habe seine Funktion mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilte Fraktionschef Sebastian Czaja nach einer Sondersitzung der FDP-Parlamentarier am Donnerstagabend mit. "Zukünftig spricht der Abgeordnete Paul Fresdorf zu religionspolitischen Themen für die Fraktion", so Czaja.

Luthe hatte in der Abgeordnetenhaussitzung am Donnerstag eine fraktionsübergreifende Resolution "Gegen Hass und Intoleranz - für Menschenwürde und Religionsfreiheit" kritisiert. Er sah in einigen Formulierungen eine "Gleichsetzung von Angriffen auf Juden mit irgendwelchen anderen Angriffen auf Menschen in Deutschland" und ein "In-einen-Topf-Schmeißen von Verbrechen gegen die Juden mit irgendetwas anderem". Bei den anderen Parteien lösten die Äußerungen Empörung, Entsetzen und Proteste aus, auch Luthes Fraktionskollegen klatschten keinen Beifall.