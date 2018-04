So soll Ihr dickes „B“ aussehen

Morgenpost-Leserinnen gestalten einen Teil der neuen Freiheitsskulptur am Hauptbahnhof in Mitte. Das Kunstwerk wird im Mai präsentiert.

Ein Schrei. Vor Begeisterung. Anna Petersen hatte sich mit ihrer Kollegin um die künstlerische Mitgestaltung beworben - "einfach so", sagt sie. Aber dass ihr Vorschlag ausgewählt werden würde, "damit haben wir nie gerechnet", so die 36-Jährige. Umso lauter daher nun ihr Jubel. Vor Petersen und all jenen, die am Werden der 20 Meter breiten, 2,20 Meter hohen Skulptur vor dem Berliner Hauptbahnhof beteiligt sind, liegen spannende Tage. Denn die Deadline, wenn der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) das neue mächtige Wahrzeichen vor Ort präsentieren will, der 11. Mai, rückt immer näher.

Das Projekt soll in alle Welt strahlen und Berlins internationales Ansehen stärken. Initiator ist die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner. Die im vergangenen Jahr gestartete Imagekampagne mit namhaften Unterstützern wie Designer Michael Michalsky wird in diesem Frühling aus dem Netz in die Wirklichkeit geholt. Der Schriftzug #freiheitberlin kommt überlebensgroß vor den Hauptbahnhof und soll dort mehrere Wochen lang stehen. Dafür ist ein Budget von maximal 180.000 Euro veranschlagt.

Die Frage war: Warum bedeutet Berlin "Freiheit"?

Jeder einzelne der massiven Buchstaben – Passanten dürfen später für ihr Selfie gern auch hinaufklettern – wird von Künstlern gestaltet. Eine Jury aus Berlin Partner und den Streetart-Stars "Die Dixons", Macher der Berliner Kult-Ausstellung "The Haus", wählte aus Lokalgrößen und weiteren 800 internationalen Bewerbern. Die Berliner Morgenpost indes sicherte sich exklusiv den Buchstaben "B" und schrieb im März unter den Lesern einen Ideen-Wettbewerb aus.

"Wir sahen den Aufruf und wussten sofort: Da müssen wir mitmachen", sagt Anna Petersen. Die Sozialpädagogin und zweifache Mutter aus Friedenau arbeitet mit Hanna Röder und zwei weiteren Kollegen in drei Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg mit Kindern und Familien. "Wir veranstalten Krabbelgruppen, laden ins Familiencafé, machen Brunches für die Menschen im Kiez", sagt sie. Mehrere 100 Adressen stehen auf der Mailinglist ihres Newsletters. "Wenn die Leute fragen: Können wir auch kommen, wenn wir keine Christen oder nicht kirchlich aktiv sind, sagen wir: natürlich!" Den häufigen Kommentar wie: "Das Schöne ist, dass ihr uns nicht missionieren wollt", verstehen Röder und Petersen als Kompliment.

Die Zahl von Teilnehmern der Morgenpost-Ausschreibung war groß. Ihre Ideen, so unsere Bedingung, sollten das Motiv "Freiheit" und dessen Bedeutung für Berlin thematisieren. Viele schlugen vor, Berliner Freiheitsikonen wie Willy Brandt abzubilden, die Verwendung von Spiegeln wurde angeregt, ein Leser entwarf ein "B" mit Tausenden Passbildern von Berlinern. Anna Petersen und Hanna Röder, deren Nachbarschaftszentrum "SchöneMitteFamilien" heißt, war es wichtig, jenes Lebensgefühl darzustellen, das sie in Schöneberg täglich empfinden. Berlin, sagen sie, sei "ein beeindruckendes Beispiel für gelebte Vielfalt einer Metropole".

Ihr mit Bleistift hastig auf ein Stück Papier gekritzelter Entwurf – "unsere wahnsinnig künstlerische Zeichnung", wie Petersen ironisch bemerkt – war dann entwaffnend direkt: Ein Brandenburger Tor als Symbol der Stadt hält Ballons aus Spiegelglas, die die fünf Weltreligionen darstellen. "Und dann gibt es noch einen sechsten", sagt Hanna Röder (36). "Der steht für all das, was Menschen darüber hinaus als ihre eigene Weltanschauung verstehen."

In drei Tagen muss Künstlerin Emma mit allem fertig sein

Damit die Idee aus der "schönen Mitte" umgesetzt und hier und dort vielleicht ausgebaut wird, bestimmten die Dixons eine versierte Künstlerin. Für eine erste Begegnung mit ihr, der 19 Jahre alten Emma von Helden aus Steglitz-Zehlendorf, haben Petersen und Röder in den Gemeinschaftsraum ihres Büros geladen. Regale und Schränke bedecken das "Spiel des Wissens", Musikanlagen, eine Tüte Müsli. Die Tische, auf denen die Künstlerin zwischen Kaffee und Apfelsaft ihren Entwurf ausbreitet, sind in Kleinkindgröße und bunt wie Lego.

Von Helden gibt der Idee den letzten Schliff. Sie hat Berliner Wahrzeichen hinzugefügt, auch eine Berlinkarte. Ihre Farbvorschläge kommen gut an, die Anregung dagegen, auf die Spiegel Gesichter zu zeichnen, finden Petersen-Röder "too much". Den Wunsch der beiden, die Ballon-Formen mit echten Seilen ans Tor zu binden, lehnt wiederum die Künstlerin ab. "Zu unsicher", sagt sie. "Kein Problem. Wir liefern nur die Message", meint Petersen gelassen.

Nach dem Abschied ist es dann die Künstlerin, die ein straffes Programm erwartet: Am 7. Mai wird der Schriftzug aufgebaut, am 8. Mai kann sie vor Ort losarbeiten, am 11. Mai ist offizielle Präsentation samt Regierendem Bürgermeister. Und das ist momentan nicht einmal ihre größte Herausforderung: Am heutigen Freitag schreibt Emma von Helden ihre letzte Klausur fürs Abitur.

