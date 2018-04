Senatorin Pop will Breitbandausbau beschleunigen

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop will den Breitbandausbau in Berlin schneller voran bringen. Ein neues Portal soll Bedarf erfassen.

Nach der Kritik am lahmenden Breitbandausbau in Berlin, geht Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) in die Offensive. Pop kündigte am Donnerstag an, ein Portal aufbauen zu wollen. Über das Internet-Angebot sollen Privathaushalte und Unternehmen künftig Lücken bei der Versorgung mit schnellem Internet melden. Mit der direkten Rückmeldung sei es für die Telekommunikations-Anbieter besser möglich, Bedarfe zu erkennen und die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus zu erfassen, sagte Pop.

Hintergrund ist das enge Regelwerk für den Breitbandausbau. Demnach sind Unternehmen wie Telekom und Vodafone für die Ausstattung mit schnellem Internet zuständig. Erst wenn die Firmen aus wirtschaftlichen Gründen auf die Investitionen verzichten, darf der Staat eingreifen und selber bauen. Pop hofft über das Portal, die Zeit für die Marktbetrachtung deutlich verkürzen zu können. Im Sommer wolle die Senatorin zudem Telekommunikations-Anbieter, Infrastruktur-Unternehmen wie die Wasserwerke und Politiker zu einem Breitband-Gipfel nach Berlin einladen.

Bundesverband Deutsche Start-ups übte Kritik an Müller

Der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Start-ups, Florian Nöll, hatte in der vergangenen Woche in einem Interview mit der Berliner Morgenpost den Breitbandausbau in Berlin kritisiert. Nur wegen der zahlreichen Start-ups könne sich Berlin als Digital-Hauptstadt bezeichnen. Nöll kritisierte zudem, dass Berlin eines der wenigen Bundesländer ohne Digitale Agenda sei.

Pop kündigte auch die Ausarbeitung eines solchen digitalen Leitfadens an. Die Senatorin übernimmt dabei die Federführung. Alle Senatsverwaltungen sollen zunächst eigene Digital-Aktivitäten benennen. Später soll die Diskussion auch auf andere Teilnehmer ausgeweitet werden, so die Politikerin.

Mehr zum Thema:

Müller weist Kritik an Start-up-Politik scharf zurück

Start-ups in Berlin: "Senat gefährdet die Entwicklung"

So digital ist Berlin

Der Spreewald bekommt endlich schnelles Internet