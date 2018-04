Flixtrain fährt erstmals von Berlin nach Stuttgart

Klischees über Schwaben gibt es bekanntlich viele: Sie lieben ihre Kehrwoche, sind Häuslebauer – und bei allem, was sie tun, sind sie immer überaus sparsam. Ob dieses letzte Stereotyp ausschlaggebend für Fabian Stenger war, seinen Billigzug Flixtrain nun auch von Berlin nach Stuttgart fahren zu lassen? Bei dieser Frage musste der Geschäftsführer von Flixbus und Flixtrain lachen und kurz nachdenken. Immerhin können seit Donnerstag Bahnfahrer Tickets für diese Strecke schon ab 9,99 Euro kaufen. Nein, winkt Stenger ab, mit dem vermeintlichen Geiz der Schwaben habe die Entscheidung nichts zu tun. "Das ist vor allem eine attraktive Strecke quer durch ganz Deutschland", sagte er.

Die neue Verbindung soll ab Sommer sogar zweimal täglich bedient werden. Vormittags hin, am Nachmittag zurück. Derzeit fährt der Zug an fünf Tagen in der Woche nachmittags von Berlin in Richtung Stuttgart und am nächsten Morgen wieder zurück. Er startet in Lichtenberg, hält in Berlin noch am Ostkreuz, am Ostbahnhof, am Hauptbahnhof und am Bahnhof Zoo. Und dann beginnt die rund siebenstündige Fahrt quer durch die Republik in Richtung Schwabenland. Mit Zwischenhalten unter anderen in Hannover, Göttingen, Frankfurt/Main (Südbahnhof), Darmstadt und Heidelberg.