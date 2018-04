Hartz IV erst ab 50: CDU-Vorstoß löst heftige Debatte aus

Selten hat ein politischer Vorstoß so starke Reaktionen ausgelöst wie die Forderung der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT), arbeitsfähigen Hartz-IV-Empfängern unter 50 die staatliche Unterstützung zu streichen. Stefan Evers, Generalsekretär der Berliner CDU, sprach von einem "interessanten Beitrag, der die Debatte beleben wird". Er spiegele allerdings nicht die Position der Berliner Union insgesamt wider. Sie halte an Hartz IV fest, ebenso an den Sanktionen, wenn gegen Auflagen verstoßen wird. Die Position der MIT müsse als Reaktion auf den Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) zu einem solidarischen Grundeinkommen betrachtet werden. Die CDU lehnt Müllers Idee ab.

Die Wirtschaftsvereinigung der Berliner CDU hatte gefordert, die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II für Unter-50-Jährige ebenso zu streichen wie die Übernahme der Wohnkosten. Christian Gräff, MIT-Vorsitzender und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Abgeordneten begründete dies mit der Lage am Arbeitsmarkt. "Unser Grundgedanke ist, dass die Menschen sich um Arbeit bemühen müssen. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Arbeit annehmen kann, wird natürlich finanziell abgesichert", sagte Gräff.

Der Vorschlag zeige, "dass jetzt offenbar auch in der CDU erkannt wird, dass das derzeitige Transfersystem falsche Anreize setzt", sagte der FDP-Abgeordnete Florian Swyter der Berliner Morgenpost. "Richtig ist der Ansatz, dass erwerbstätige Personen finanziell besser gestellt werden müssen, als Transferempfänger", so Swyter.

"Hat der Mann einen Knall?"

"Der Vorschlag der CDU stellt den Sozialstaat in Frage. Solche amerikanischen Verhältnisse gefährden den sozialen Frieden", sagte indes Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel. "Klar ist: Hartz IV gehört dringend auf den Prüfstand. Die Sanktionspraxis hat nachweislich nicht zu einer nachhaltigen und langfristigen Wiedereingliederung geführt. Wir setzen uns für eine Kindergrundsicherung ein", so Gebel.

Auch SPD-Fraktionschef Raed Saleh lehnte den Vorstoß der MIT ab. Er befördere die Spaltung der Gesellschaft. "Die CDU sollte nicht gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aufbringen, sondern sich den tatsächlichen Problemen der Gesellschaft widmen", erklärte Saleh.

Stefanie Fuchs, Sozialexpertin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, nannte Gräffs Forderung menschenverachtend. "Hat der Mann einen Knall? Ich frage mich, ob sich Herr Gräff eigentlich darüber klar ist, dass er hier faktisch fordert, hunderttausende Menschen mittellos auf die Straße zu setzen."