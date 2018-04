Polizei entfernt gefährliche Säure aus Apotheke

Eine zu lange in einer Apotheke gelagerte Säure hat in Berlin einen Polizeieinsatz ausgelöst. Kriminaltechniker sicherten die Substanz am Donnerstag wegen Explosionsgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Es handele sich um Pikrinsäure. Diese könne bei überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum austrocknen, dann gebe es austretende Dämpfe und ein Explosionsrisiko. In der Apotheke in der Kreuzberger Wrangelstraße wurde niemand verletzt, die Substanz sollte fachgerecht entsorgt werden. Zunächst hatte die "B.Z." online über den Einsatz berichtet.

Pikrinsäure wurde früher als Sprengstoff eingesetzt, kann aber auch im Labor benötigt werden. Einsätze in Apotheken wegen falscher Lagerung von Pikrinsäure kommen immer wieder einmal vor.

( dpa )