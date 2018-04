Fußball Union will in Darmstadt Klassenerhalt näher kommen

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann am 32. Spieltag seine Position im Abstiegskampf entscheidend verbessern. Sollte die Mannschaft am Samstag (1300 Uhr) beim SV Darmstadt 98 gewinnen, kann sie nicht mehr direkt absteigen. Der Relegations-Platz 16 wäre in den verbleibenden beiden Spielen nur noch rechnerisch möglich. Aktuell haben die Eisernen sieben Punkte Vorsprung auf den Vorletzten Darmstadt und vier Zähler auf St. Pauli, das derzeit Rang 16 belegt.

Union-Trainer Andre Hofschneider warnte vor dem Kontrahenten. "Von der Bilanz her liegt Darmstadt sicher auch hinter den Erwartungen. Wenn man den Kader einzeln durchgeht, ist beim Gegner aber schon viel Erstligaqualität vorhanden", sagte Hofschneider. "Unter Trainer Dirk Schuster sind sie jetzt sehr stabil in der Defensive, sie lassen wenige Torchancen zu."

In der Union-Startelf bahnen sich Veränderungen an. Verteidiger Marvin Friedrich, der beim jüngsten 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim eine Sperre absitzen musste, steht wieder zur Verfügung. Grischa Prömel kann nach seiner Knieprellung ebenso wieder eingreifen. Der ehemalige Karlsruher trainierte in dieser Woche wieder mit.

Die Ausfall-Liste bleibt dennoch lang: Kapitän Felix Kroos (Fußverletzung) wird in dieser Saison nicht mehr spielen können. Auch Torwart Jakob Busk (Fußverletzung), Angreifer Sebastian Polter (Achillessehnenriss) und Abwehrmann Fabian Schönheim (Knie-Operation) fallen langfristig aus.

( dpa )