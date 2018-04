Wie Lichtenbergs Bürgermeister eine AfD-Anfrage zerlegte

Schon fast traditionell haben Lichtenberger Bürgerinnen und Bürger jeweils am ersten Freitag im März die Möglichkeit, bei der "Nacht der Politik" mit Abgeordneten aus dem Bezirk zu sprechen. Dazu schaltet der Bezirksbürgermeister am Abend die Fassadenbeleuchtung am Haupteingang des Rathauses an.

Lichtenbergs Bürgermeister Michael Grunst

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Die in Rot gehaltene Beleuchtung empörte ein paar Wochen später den Lichtenberger Bezirksverodneten Heribert Eisenhardt von der AfD. In einer mündlichen Anfrage vom 19. April wollte der Politiker von Bürgermeister Michael Grunst (Linke) wissen, ob die "rote Fassaden-Bestrahlung... einen konzeptuellen Hintergrund" gehabt habe. Grunsts Antwort war kurz, prägnant und für en Fragesteller eher niederschmetternd: "Weil das Rathaus braun beleuchtet schlecht aussehen würde."

Mit ihre Anträgen und Anfragen auf Bezirksebene sorgt die AfD schon des öfteren für Verwunderung. So hatte die parteilose, aber für die AfD in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg sitzende Politikerin Sibylle Schmidt die Schließung des Techno-Tempels Berghain beantragt, weil dort seit Jahren Verstöße gegen die Gaststättenverordnung stattfänden. Laut AfD war der Antrag vorher nicht abgesprochen gewesen und wurde mittlerweile wieder zurückgezogen.

