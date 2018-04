Darmstadts Trainer Dirk Schuster steht an der Seitenlinie.

Fußball Dirk Schuster glaubt an eine Darmstadt-Rettung

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 glaubt weiter fest an den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) hat der Tabellenvorletzte zwar drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und auch nur noch drei Spieltage Zeit, um sich mindestens auf Rang 16 zu verbessern. Doch Trainer Dirk Schuster hantierte am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel mit anderen Zahlen.

"Wir robben uns langsam heran. Natürlich hätten wir lieber drei Punkte in Sandhausen geholt, aber unsere Serie von acht Spielen ohne Niederlage gibt uns unheimlich viel Selbstvertrauen", sagte Schuster. "Ich bin weiter fest davon überzeugt, dass wir unser Ziel in drei oder eben fünf Spielen erreichen werden. Und die Mannschaft glaubt absolut daran, jedes Spiel gewinnen zu können."

Die Leistung, der Wille, die Stabilität - all das stimmte bei den "Lilien" zuletzt. Nur die Tor- und Punkteausbeute sind ein Problem. Trotzdem will Schuster vor dem Heimspiel gegen den Tabellenneunten keine gravierenden Veränderungen vornehmen. "Es wäre der falsche Ansatz, der Mannschaft jetzt etwas komplett Neues einzuimpfen, mit dem sie vielleicht überhaupt nicht umgehen kann", sagte er. "Wir haben in Sandhausen gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Wir haben eine Mannschaft, die 90 bis 95 Minuten Gas geben kann."

Die verletzten Peter Niemeyer und Baris Atik werden gegen Union fehlen. Bei zwei angeschlagenen Spielern sieht es dagegen besser aus. "Romain Brégerie hat alle Einheiten mit der Mannschaft absolviert. Wenn nichts mehr passiert, wird er in der Startelf stehen", sagte der Trainer. "Yannick Stark hat gestern 60 Prozent der Einheit absolviert. Wir werden sehen, ob es für den Kader reichen wird."

