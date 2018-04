Ein halbes Kilo Drogen: Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Angermünde. Mit mehr als ein einem halben Kilo Marihuana im Rucksack ist ein mutmaßlicher Drogendealer der Bundespolizei ins Netz gegangen. Die Beamten hatten den 21-Jährigen am Mittwochabend in einem Regionalzug zwischen Angermünde (Landkreis Uckermark) und Eberswalde kontrolliert. Beim Betreten des Abteils war ihnen der starke Cannabis-Geruch aufgefallen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Der Mann habe immer wieder nervös auf seinen Rucksack geschaut, hieß es. In seinem Gepäck wurden insgesamt 540 Gramm Marihuana gefunden. Gegen den 21-Jährigen aus Schwedt wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

( dpa )