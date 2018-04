DFB-Pokal im Berliner Rathaus ausgestellt

Berlin. Der DFB-Pokal wird drei Wochen vor dem Endspiel am 19. Mai im Olympiastadion in Berlin eintreffen. Wie die Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller am Donnerstag mitteilte, kann die Trophäe ab dem 28. April bis einen Tag vor dem Finale zwischen dem deutschen Fußball-Meister FC Bayern München und Eintracht Frankfurt täglich im Foyer des Roten Rathauses besichtigt werden.

"Wir freuen uns auf das Pokalfinale im Olympiastadion, das wie immer der krönende Abschluss der Saison sein wird. Es ist inzwischen gute Tradition, den DFB-Pokal vor dem Finale im Berliner Rathaus auszustellen", sagte Müller: "Ich wünsche mir, dass viele Berlinerinnen und Berliner, aber auch Gäste aus nah und fern die Gelegenheit nutzen, den Pokal aus nächster Nähe zu bestaunen."

Am 27. April übergibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Pokal im Rathaus-Festsaal an den Regierenden Bürgermeister. Seit 1985 wird das Pokal-Endspiel regelmäßig im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

( dpa )