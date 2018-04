CDU wirft Koalition Versagen in der Wohnungspolitik vor

Berlin. Die Opposition im Abgeordnetenhaus hat dem rot-rot-grünen Senat die Schuld an der Wohnungsmisere in Berlin gegeben. "Die Koalition hat sträflich versagt", sagte der CDU- Politiker Christian Gräff am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte. Rot-Rot-Grün wolle die Probleme einfach nicht wahrhaben, meinte er. Der Senat verfolge vielmehr eine "Nichtwohnungsbaupolitik". Die neue Bauordnung verhindere Bauen, die Förderung von Wohneigentum werde vernachlässigt, ein Hochhausplan sei nicht in Sicht, der Ausbau von Dachgeschossen werde mittlerweile nahezu unmöglich gemacht.

"Das ist ein Skandal", sagte Gräff und forderte die Ablösung der für den Wohnungsbau zuständigen Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke). "Entlassen Sie Frau Lompscher und machen Sie so einen Neubeginn in der Wohnungspolitik möglich", sagte Gräff an die Adresse von Regierungschef Michael Müller (SPD).

In Berlin müssen nach Einschätzung des Senats bis 2030 mindestens 194 000 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Allerdings hinkt Rot-Rot-Grün seinen selbstgesteckten Zielen hinterher. Im Vorjahr ging die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen erstmals seit 2010 zurück - um 1,2 Prozent auf 24 700.

( dpa )