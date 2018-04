Berlin. Erneut sind in Berlin mehrere geparkte Autos in Flammen aufgegangen. "In der Alten Jakobstraße in Kreuzberg brannten in der Nacht zum Donnerstag zwei Wagen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch am Stadtrand - in Haselhorst - standen zwei Fahrzeuge in Flammen. "Dort mussten wir in der Therese-Giehse-Straße löschen", sagte der Sprecher. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen.

