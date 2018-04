Parlament diskutiert über Landesentwicklung

Parlament in Potsdam diskutiert über Landesentwicklung

Potsdam. Der Potsdamer Landtag diskutiert heute in einer Aktuellen Stunde über die Landesentwicklungsplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Die CDU hatte dies beantragt, damit sich auch der Landtag in die Planung einbringen könne. Themen des Entwicklungsplans sind etwa die Siedlungsregionen - hier sollen zwei neue Achsen nach Wandlitz und Werneuchen entstehen. Zudem geht es um das Netz von Grund- und Mittelzentren in Brandenburg oder auch um Wachstumsreserven für den Wohnungsbau.

( dpa )