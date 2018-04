Eisbären wollen Final-Lauf mit achtem Titel abschließen

Berlin. Beim Showdown in München peilen die Eisbären im siebten und letzten Finalspiel heute ihre achte deutsche Eishockey-Meisterschaft an. Ihr famoses Comeback vom 1:3 zum 3:3 wollen die Berliner mit einem Coup abschließen und den ersten Titel seit 2013 holen. Noch nie hat ein Finalist in der DEL nach einem 1:3-Rückstand den "Pott" geholt, für Uwe Krupp wäre es die erste Meisterschaft als Eisbären-Trainer. Aber sein Vorgänger Don Jackson wird alles daran setzen, mit dem dritten Titel seine Serie in München fortzusetzen. Dafür muss sich der EHC Red Bull anders präsentieren, als am Dienstag in Berlin. Die Vorzeichen deuten auf Berlin.

( dpa )