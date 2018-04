Taxifahren in Berlin wird wohl teurer

Wann und in welcher Höhe die Taxitarife in Berlin angehoben werden, ist noch offen. "Wir sind dabei, den notwendigen Abstimmungs- und Entscheidungsprozess in die Wege zu leiten", sagte Matthias Tang, Sprecher der zuständigen Senatsverkehrsverwaltung. Der bisher verlangte Zuschlag für Kartenzahlungen soll laut Tang aber noch vor Verabschiedung einer neuen Taxitarifverordnung wegfallen. "Dieser Zuschlag ist nicht mehr zeitgemäß", sagte Tang am Mittwoch.

Derzeit müssen Fahrgäste zusätzlich 1,50 Euro zahlen, wenn sie den Fahrpreis mit Kredit- oder EC-Karte begleichen wollen. Seit Jahresbeginn sind innerhalb der EU solche Aufschläge eigentlich nicht mehr zulässig. Weil das Taxi in Deutschland Teil des öffentlichen Nahverkehrs ist und die Preistarife von den Behörden der jeweiligen Kommunen festgelegt werden, muss der Senat nun handeln.

Kurzstrecken-Preis steigt um 20 Prozent

Unabhängig davon sollen nach zweieinhalb Jahren ohne Veränderungen die Taxitarife insgesamt überprüft werden. Einen gemeinsamen Antrag dafür haben drei Branchenverbände für das Taxi-Gewerbe jetzt beim Senat eingereicht. Die "Berliner Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet. Gravierendste Änderung: Der vor allem bei Touristen beliebte Kurzstreckentarif für Distanzen bis zu zwei Kilometern soll um 20 Prozent von fünf auf sechs Euro steigen.

Doch auch längere Taxitouren werden, so der Senat dem Vorschlag der Branchenverbände folgt, mehr Geld kosten. Zwar soll die Grundgebühr für Einsteiger an Taxiständen und "Winker" am Straßenrand mit 3,90 Euro stabil bleiben, dafür sollen aber die kilometerabhängigen Entgelte steigen. Für die Distanz bis sieben Kilometern um 20 Cent auf dann 2,20 Euro, für längere Strecken von 1,50 auf 1,65 Euro pro Kilometer (jeweils plus zehn Prozent).

Schranken am Flughafen Tegel gegen "schwarze Schafe"

Die Taxiverbände wollen zudem mit weiteren Zufahrtsbeschränkungen am Flughafen Tegel gegen private Anbieter wie Uber sowie "schwarze Schafe" aus der eigenen Branche vorgehen. Es gebe immer wieder Fälle, dass Fahrer an den wartenden Kollegen vorbeifahren, um dann illegal Fahrgäste aufzunehmen, so Freutel. Geplant sind zusätzliche Schranken bei der Einfahrt zum Innenring des Terminals A sowie vor Terminal C.

Wegen damit verbundener Investitionen in voraussichtlich sechsstelliger Höhe wollte die Flughafengesellschaft bislang keine baulichen Änderungen. Seit aber klar ist, dass der Flughafen Tegel mindestens noch bis Ende 2020 offen bleibt, hat sich die Haltung geändert. Entscheidungen gibt es noch nicht. Aber: "Wir wollen das Taxiprodukt am Standort Tegel optimieren", sagte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf.

