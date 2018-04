2500 Berliner demonstrieren mit Kippa gegen Judenhass

Am Mittwochnachmittag musste in Neukölln eine Solidaritäts-Kundgebung abgebrochen werden.

Am Mittwochabend versammelten sich Berliner zur Solidaritäts-Aktion in der Fasanenstraße mit der Berliner Juden

Tausend Menschen waren zur Solidaritätskundgebung "Berlin trägt Kippa" angemeldet, aber schon vor Beginn der Veranstaltung vor dem jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße hat sich abgezeichnet, dass es deutlich mehr Teilnehmer werden würden. In großen Gruppen bogen die Menschen vom Kurfürstendamm in die Fasanenstraße hinein. Zu diesem Zeitpunkt war die Straße zwischen Kantstraße und dem Hotel Bristol Berlin bereits gut gefüllt. Man sah Israel-Fahnen im Wind wehen, und viele Menschen trugen eine Kippa.

Auch Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erschien kurz vor 18 Uhr. Insgesamt treten zwölf Redner am Mittwoch Abend auf, unter ihnen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der evangelische Bischof Markus Dröge. Anlass der Kundgebung war ein antisemitischer Vorfall vor einer Woche am Helmholtzplatz, als ein junger, Kippa tragender Israeli von einem 19-jährigen syrischen Flüchtling mit einem Gürtel angegriffen wurde.

Josef Schuster: Es darf kein Weiter-so geben

Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, beklagte deb zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und davor gewarnt, das Problem kleinzureden. Leider glaube die nicht-jüdische Mehrheit hierzulande, es gäbe kaum noch Judenhass, sagte Schuster am Mittwoch auf einer Kundgebung gegen Antisemitismus in Berlin. Die Realität sehe aber anders aus.

Jüdische Eltern trichterten ihren Kindern ein, nach dem Gottesdienst die Kippa abzusetzen oder ein Basecap darüber zu ziehen. "Sie sagen ihrer Tochter in der U-Bahn, sie soll die Kette mit dem Davidstern unterm Pullover verschwinden lassen. Sie verzichten zum 70. Geburtstag von Israel auf das T-Shirt mit Israel-Flagge", so Schuster.

"Es reicht", betonte er. Ein "Weiter-so" dürfe es nicht geben. "Wir haben uns in Deutschland viel zu gemütlich eingerichtet. Ein bisschen Antisemitismus, ein bisschen Rassismus, ein bisschen Islam-Feindlichkeit – ist doch alles nicht so schlimm? Doch, es ist schlimm", sagte der Zentralratspräsident.

Demo gegen Antisemitismus in Neukölln abgebrochen

"Deshalb fordere ich 100 Prozent Respekt", so Schuster weiter. "Das heißt aber auch 100 Prozent Respekt vor unseren Werten und vor unserem Rechtsstaat." Wer sich den Spielregeln des Grundgesetzes widersetze, dürfe nicht mit Toleranz rechnen. "Es bringt unserer Gesellschaft nichts, eine Harmoniesoße über alles zu kippen."

"Es ist fünf vor zwölf. Es wird in Berlin langsam ungemütlich. Aber noch haben wir nicht solche Verhältnisse wie in Frankreich oder Belgien", sagte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte: "Antisemitismus hat in unserer Stadt keinen Platz". Der CDU-Fraktionsvorsitzende in Bundestag, Volker Kauder, betonte, Deutschland akzeptiere den Antisemitismus nicht. "Diejenigen, die hier leben wollen, müssen das auch wissen."

"Hier zu sein, ist für mich eine gute Sache", sagte Till Jehoshua, ein Demonstrationsteilnehmer in Berlin. Er sei schon mehrmals angegriffen worden, weil er eine Kippa getragen habe. "Das darf nicht zur Regel werden in Deutschland." Auch viele Frauen hatten sich eine Kippa aufgesetzt. "Ich will zeigen, dass jeder in Berlin frei leben sollte - egal welcher Couleur", sagte Doro Faxel vor dem Gemeindezentrum.

Am Mittwochnachmittag hatte es bereits in Neukölln eine Solidaritäts-Kundgebung gegeben - die jedoch abgebrochen werden musste. Die Teilnehmer wurden von Passanten beschimpft, einer entriss ihnen eine Israelfahne. Aus Angst erklärte der Veranstalter daraufhin die Demonstration für beendet.

Um den kürzlichen antisemitischen Übergriff auf einen jungen Israeli in Prenzlauer Berg und den Antisemitismus in Deutschland geht es auch in der aktuellen Folge des Berlin-Podcasts "Molle und Korn" - "Wer Juden angreift, gehört nicht in dieses Land!"

