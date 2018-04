Füchse hoffen auf Einsatz von Zachrisson.

Berlin (dpa/bb) – Die stark ersatzgeschwächten Berliner Handball-Füchse hoffen im Viertelfinal-Rückspiel des EHF-Pokals gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe auf die Rückkehr von Mattias Zachrisson. "Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert, mal schauen, sagte Trainer Velimir Petkovic am Mittwoch.

Rechtsaußen Zachrisson, der aber auch schon im mittleren Rückraum ausgeholfen hat, hatte sich im Spiel beim THW Kiel eine Knieprellung zugezogen. Neben dem Schweden muss der Berliner Handball-Bundesligist derzeit auch auf die Stammkräfte Paul Drux, Marko Kopljar, Stipe Mandalinic, Ignacio Plaza Jimenez und Erik Schmidt verzichten. Für Nationalspieler Drux, der Ende März eine Bänderruptur im linken Sprunggelenk erlitt, kommt der Einsatz wohl zu früh. "Schwer zu sagen. Wir müssen mal schauen. Ich bin aber auf dem Weg der Besserung", sagte der Rückraumspieler.

Gegen Nexe müssen die Füchse nach der 20:28-Hinspielpleite acht Tore aufholen. "Im Handball ist alles möglich", sagte Petkovic. Vor der Saison hatten die Füchse das Final Four in Magdeburg als Ziel ausgegeben. Daran wollen sie auch nach dem unerwartet klaren Rückstand nichts ändern. "Jeder Spieler weiß, was auf dem Spiel steht", sagte Petkovic.

( dpa )