Barley: Angriff auf jüdisches Leben ist Angriff auf uns alle

Berlin. Kurz vor Beginn von bundesweit mehreren Aktionen gegen Antisemitismus hat Justizministerin Katarina Barley (SPD) ein hartes Durchgreifen des Staates bei Angriffen auf jüdisches Leben angekündigt. "Wer Jüdinnen und Juden attackiert oder beschimpft, wer ihre Synagogen und Friedhöfe angreift und beschmiert, muss mit allen Mitteln unseres Rechtsstaates zur Verantwortung gezogen werden", erklärte sie am Mittwoch in Berlin. Jüdisches Leben sei Teil deutscher Kultur. "Ein Angriff darauf, ist ein Angriff auf uns alle."

Gut eine Woche nach einem Angriff auf einen jungen Israeli in Berlin sind an diesem Mittwoch in mehreren Städten Aktionen geplant. In der Hauptstadt ruft die Jüdische Gemeinde für den Abend (18.00 Uhr) zu einer Kundgebung "Berlin trägt Kippa" auf. Barley sagte, das sei ein wichtiges Zeichen der Solidarität.