Im Zeitraffer: Wie Polizisten am Kudamm den Verkehr regeln

Weil am Kudamm Ecke Joachimsthaler Straße die Ampel ausgefallen ist, müssen Polizisten ans Werk. Das Gewusel im Zeitraffer-Video.

Nach einem Ampelausfall an der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße mussten am Mittwochvormittag Polizisten den Verkehr regeln. Mit Handzeichen und Signalstab leiteten die Beamten den Verkehr über die vielbefahrene Kreuzung in der City West.

Im Zeitraffer-Video, aufgenommen aus dem Kranzler Eck, sieht man das Gewusel der Verkehrspolizisten in ihren neongelben Westen - umtost von Hunderten Autos, Bussen, Lkw, Radfahrern und Fußgängern. Ein Bild mit geradezu hypnotischer Wirkung. Der erste subjektive Eindruck: Der Verkehr läuft weitaus flüssiger als bei regulärer Ampelschaltung.