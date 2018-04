Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Berlin

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch eine amtliche Warnung vor Sturmböen in Berlin und Brandenburg ausgegeben. In der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr sei in der Hauptstadt mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h zu rechnen, so die Metereologen. "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", heißt es in dem DWD-Gefahrenhinweis.

Am Nachmittag und am Abend kann es zudem örtlich zu Schauern kommen. Das klassische Aprilwetter setzt sich auch am Donnerstag fort, mit einzelnen Gewittern und Windböen, dazu Höchstemperaturen zwischen 13 und 16 Grad.

Der Freitag startet heiter, später zieht es zu, es bleibt aber meist trocken. Die Termperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad.

Am Sonnabend gibt es laut DWD einen Sonnen-Wolken-Mix. Es soll weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen am Wochenende leicht auf 18 bis 22 Grad.

( BM )