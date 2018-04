Brand in der JVA Moabit: Matratze brennt

Berlin. Ein Feuer in einer Gefängniszelle in Berlin-Moabit hat einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. "Wir fuhren mit etwa 30 Mann am Mittwochmorgen in die Haftanstalt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dort war in einer Zelle eine Matratze in Brand geraten. Als die Feuerwehr ankam, hatten Wachleute die Flammen schon selbst gelöscht. "Ein Mensch, vermutlich der Bewohner der Zelle, wurde von den Rettungskräften gesichtet, dann aber in der JVA gelassen", sagte der Sprecher weiter. Mehr Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )