Sam Smith beginnt seine Deutschland-Tour in Berlin

Berlin. Emotionale Balladen, tiefgründige Texte und eine divenhaft-melancholische Stimme: Der britische Schmusesänger Sam Smith startet seine Deutschland-Tour heute in Berlin. In der Mercedes-Benz-Arena präsentiert der 25-Jährige Songs seines zweiten Albums "The Thrill Of It All", aber auch seinen wohl größten Hit "Stay With Me".

Der Popsänger mit der samtweichen Stimme singt in seinen Liedern gerne über schmerzhafte Beziehungen und Trennungen. "Ich nutze die Musik, um mit meiner Traurigkeit klarzukommen", sagte Smith im vergangenen Jahr der Deutschen Presse-Agentur. Für seine Balladen gewann der Brite bereits einen Grammy (2015) und einen Oscar (2016) - letzteren bekam er für "Writing's on the Wall", den Titelsong des James-Bond-Films "Spectre". Smith gastiert außerdem in Hamburg (27.4.) und Köln (28.4.).

( dpa )