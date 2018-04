Für Berlins Handwerker lief das Geschäft nie besser

Handwerkern wird gemeinhin nachgesagt, eher zurückhaltend zu sein, was Prognosen für die eigene Zukunft angeht. Doch in Berlin hat der Bauboom der vergangenen Jahre jetzt offenbar zu einem Mentalitätsumschwung unter den Betriebsinhabern geführt: Laut aktueller Konjunkturumfrage der Handwerkskammer erwartet ein Drittel der Unternehmen in den kommenden sechs Monaten eine bessere Geschäftslage als zuletzt.

64 Prozent der Firmen prognostizieren zumindest gleichbleibende Geschäfte. Nur sechs Prozent der Betriebe rechnen mit Auftragsrückgängen. "So viel Optimismus im Berliner Handwerk gab es noch nie", sagte Stephan Schwarz, der Präsident der Kammer, am Dienstag.

Starke Bautätigkeit wegen niedriger Zinsen

Der Geschäftsklimaindex, in den sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen einfließen, übertrifft mit 132 Punkten auch alle bisherigen Frühjahrswerte. "Wir sehen keine Wolke am Konjunkturhimmel über Berlin. Die Stimmung könnte kaum besser sein. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen aus dem Handwerk ist nach wie vor auf einem Rekordniveau", erklärte Schwarz. Vor allem die wegen niedriger Zinsen weiter anziehende Bautätigkeit in der deutschen Hauptstadt, aber auch die Konsumfreude der Kunden trage dazu bei, so Schwarz. 93 Prozent der Betriebe äußerten sich zufrieden über die derzeitige Lage.

Die gute Stimmung hängt auch mit dem Blick in die Auftragsbücher zusammen: Nie zuvor waren die Dienstleistungen der Berliner Handwerker begehrter. Neue Kunden müssen derzeit im Durchschnitt elf Wochen warten, bis ein Betrieb mit der Arbeit beginnt. Spitzenreiter sind Unternehmen aus dem Bauhauptgewerbe. Die Aufträge von Dachdeckern, Gerüstbauern, Maurern oder Zimmerern reichen für die nächsten 14,5 Wochen.

Danach folgen Firmen aus dem Ausbaugewerbe: Elektriker, Glaser oder Klempner haben derzeit Aufträge für die nächsten elf Wochen in den Büchern stehen. "Das sind Durchschnittswerte. Für Notfälle sind immer Handwerker da. Aber wer größere Baumaßnahmen vorhat, sollte frühzeitig planen", mahnte Schwarz.

Bei vielen Handwerkern gibt es offene Stellen

Wegen der guten Geschäfte suchen auch immer mehr Handwerksbetriebe neues Personal. Zuletzt meldeten fast die Hälfte der Unternehmen offene Stellen. "Die Suche nach Fachkräften bleibt aber in vielen Fällen erfolglos", sagte der Geschäftsführer der Handwerkskammer, Jürgen Wittke. Nur jeder fünfte Handwerksbetrieb konnte in den vergangenen Monaten neue Leute einstellen. Derzeit arbeiten in den 30.015 Betrieben des Berliner Handwerks rund 180.000 Beschäftigte.

Um die Not der Betriebe zu lindern, steht für die Handwerkskammer seit einiger Zeit die Suche nach Auszubildenden im Fokus. Dabei hilft auch die Politik. Erst am vergangenen Dienstag hatten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seine Frau Elke Büdenbender den Ausbildertag der Handwerkskammer besucht und die Bedeutung der dualen Ausbildung betont. Der Berliner Senat hatte zuletzt zudem das "Aktionsprogramm Handwerk 2018–2020" gestartet.

Darin ist auch das sogenannte Berufsabitur ein Bestandteil. Der Pilotversuch soll im September dieses Jahres starten. Jugendliche können während des vier Jahre dauernden Berufsabiturs sowohl eine Ausbildung abschließen als auch das Abitur ablegen, betont die Handwerkskammer. Das Angebot richtet sich an Schüler ab der zehnten Klasse. Berufsabschlüsse sind zunächst nur in der Branche Sanitär, Heizung und Klima möglich. "Wir glauben, dass das Berufsabitur ein zukunftsweisendes Modell ist", sagte Kammer-Geschäftsführer Jürgen Wittke.

Lassen Betriebe die Digitalisierung schleifen?

Eine weitere Herausforderung ist der digitale Wandel. Angesichts der Auftragslage bestehe bei vielen Betrieben die Gefahr, den Anschluss zu verlieren, sagte Kammer-Präsident Schwarz. "Vielen Unternehmen fehlt jetzt die Zeit, sich darum zu kümmern", klagte er. Neue Geschäftsmodelle oder Produktionsprozesse seien aber auch für Handwerker überlebenswichtig.

In Zusammenarbeit mit der Politik soll deshalb eine Digital-Agentur helfen. In Berlin gehe es dabei nicht nur darum, die Betriebe bei den Schritten in das digitale Zeitalter zu beraten. Laut Schwarz sollen die Firmen im Kammerbezirk auch Kontakte zur hiesigen Start-up-Szene knüpfen. Schwarz: "Das digitale Potenzial in der Stadt ist für die Betriebe eine große Chance."

