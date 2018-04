Die Justiz im Nationalsozialismus: Unrecht in roten Roben

Dem Katalog zu dieser kleinen, sehenswerten Ausstellung ist ein Zitat Roland Freislers vorangestellt, dem berüchtigtsten und meistgefürchteten Strafrichter im nationalsozialistischen Deutschland. "Der Volksgerichtshof", schrieb er im Oktober 1942 als frisch berufener Präsident an Adolf Hitler, "wird sich stets bemühen, so zu urteilen, wie er glaubt, dass Sie, mein Führer, den Fall selbst beurteilen würden."

In diesem kriecherischen Satz ist viel von dem enthalten, was die Sonderstellung dieses Gerichts zu seiner Zeit ausmachte: die vollständige Verabschiedung der Gewaltenteilung ebenso wie die Aufgabe der eigenen Urteilskompetenz. Der Volksgerichtshof, der sich vor genau 84 Jahren im Abgeordnetenhaus als Sondergericht für Fälle von Hoch- und Landesverrat konstituierte und in der Zeit seines Bestehens 16.700 Menschen aburteilen sollte, war nichts als die Attrappe einer rechtsstaatlichen Institution, in der die freie Wahl eines Rechtsbeistandes ebenso inexistent war wie die Möglichkeit der Revision.

Nacherzählung der nationalsozialistischen Rechtsprechung

In einem abgetrennten Bereich der Dauerausstellung Topographie des Terrors kann man nun anhand vieler Fotos und Fallbeispiele die Geschichte dieser juristischen Perversion nachvollziehen. Kuratorin Claudia Steur, die mit großer Umsicht und Sachkenntnis bereits im Jahr 2004 eine Ausstellung am Bauzaun der Anlage zum selben Thema betreute, hat neue Forschungsergebnisse in die inhaltlich deutlich erweiterte Schau eingearbeitet – und dabei auch Wert darauf gelegt, die allzu plakativen und deshalb altbekannten Seiten der Geschichte nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen: Freislers geifernde Tiraden gegen die Attentäter des 20. Juli, Musterbeispiele nationalsozialistischer Hassrhetorik, kann man in einem der hinteren Räume in Ton- und Video­dokumenten nacherleben.

Aber der Volksgerichtshof war eben nicht nur Freisler, der ihm freilich in der Phase seiner stärksten Radikalisierung vorstand. Schon die Gründungsgeschichte erzählt mustergültig vom Prozess der Gleichschaltung, der nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfasste. In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 legte der niederländische Arbeiter Marinus van der Lubbe Feuer im Reichstagsgebäude. Für die Nationalsozialisten war der Anschlag ein willkommener Anlass, um mit der sogenannten Reichstagsbrandverordnung Grundrechte in Deutschland außer Kraft zu setzen und zur Hetzjagd auf den kommunistischen Gegner zu blasen. "Es gibt jetzt kein Erbarmen", soll Hitler gesagt haben. "Wer sich uns jetzt in den Weg stellt, wird niedergemacht."

Opfer und Täter des Justizmissbrauchs

Das klappte jedoch zunächst weniger gut als gedacht. Das Leipziger Reichsgericht hatte im Dezember 1933 über fünf Angeklagte zu urteilen, befand aber nur die gegen Marinus van der Lubbe vorliegenden Beweise ausreichend, um ihn zum Tode zu verurteilen. Die anderen vier sprach das Gericht frei. Die öffentliche Niederlage traf Hitler und sein Gefolge schwer. Um so etwas in Zukunft zu vermeiden, entzogen die Nationalsozialisten dem Reichsgericht die Zuständigkeit für Hoch- und Landesverrat. Darüber hatte nach dem "Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens" vom 24. April 1934 in Zukunft der Volksgerichtshof zu befinden. Seine Laienrichter, die stets gegenüber den Berufsrichtern in der Mehrheit waren, waren fortan Parteigenossen der NSDAP.

Die Ausstellung zeigt die verschiedenen Quartiere des Gerichts, nach dem Abgeordnetenhaus das ehemalige Wilhelmsgymnasium an der Bellevuestraße (das 1945 bei einem Bombenangriff zerstört wurde), den zwischenzeitlichen Sitz am Kammergericht in Schöneberg (wo die Widerstandskämpfer des 20. Juli verurteilt wurden) und das Justizgebäude in Potsdam, das in den letzten Monaten vor dem Kriegsende genutzt wurde. Sie verwendet erfreulich viel Raum, um die Opfer des nationalsozialistischen Justizmissbrauchs zu würdigen – dokumentiert aber auch auf der Täterseite, wie sich juristische Karrieren über die Zäsur vom 8. Mai 1945 hinweg fortsetzten.

Edmund Stark etwa, ein Jurist aus Süddeutschland, war am Volksgerichtshof an mehr als 50 Todesurteilen beteiligt, ließ sich aber im Angesicht der drohenden Niederlage krankschreiben und versuchte aus Berlin zu entkommen. Weil er daraufhin verhaftet und verurteilt wurde, konnte er nach dem Kriegsende als Verfolgter des NS-Regimes in den Justizdienst zurückkehren. Eine von vielen dunklen Kontinuitäten, die zur Geschichte der deutschen Rechtsprechung gehören.

Topographie des Terrors, Niederkirchnerstr. 8, 10963 Berlin, geöffnet tgl. 10–20 Uhr, Eintritt frei

