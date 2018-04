Parlament der Bäume: Aktionskünstler Ben Wagin ruft um Hilfe

"Sind die Mauerteile original?" will der Berlin-Besucher aus Baden-Württemberg wissen, als er einen Blick in das "Parlament der Bäume" wirft. "Mir ist das noch übel in Erinnerung, wie wir in der DDR als junge Menschen unzumutbar gefilzt wurden", erinnert sich Bernhard Schnepf. Doch Aktionskünstler Ben Wagin, dem Berlin dieses Areal auf dem ehemaligen Grenzstreifen zu verdanken hat und der schon im Jahr 1988 Bäume an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik an der Hannoverschen Straße in Ost-Berlin gepflanzt hatte, ist verstimmt und antwortet nur kurz angebunden.

Er sorgt sich um die Zukunft des Projekts, das mitten im Regierungsviertel an die Toten und die Teilung Deutschlands erinnert – mit Mauersegmenten, Granitplatten mit den Namen von Maueropfern, Texten, Installationen, Gemälden, Blumen und Bäumen, die nach der deutschen Wiedervereinigung unter anderem von Politikern wie Klaus Töpfer, Hanna-Renate Laurien und Richard von Weizsäcker gepflanzt wurden. "Ende des Jahres läuft die Unterstützung aus. Ich weiß nicht, wie es dann hier weitergehen soll", sagte Ben Wagin. Der 88-jährige Künstler ärgert sich, dass die Arbeit für den Gedenkort im Gegensatz zu anderen Erinnerungsorten nicht mehr gefördert wird.

Andenken an die einstige Teilung Berlins

Das sogenannte Memorandum des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse beinhaltet, dass der Bundestag eine Minimalpflege des Parlaments der Bäume bereitstellt, mit einem "Bundestagsgärtner", der beispielsweise Bäume beschneidet und mal die Wiese mäht. "Eine klassische Denkmalförderung wäre nach den Förderkriterien wohl kaum möglich", sagte der Berliner Landeskonservator Jörg Haspel am Dienstag auf Anfrage der Berliner Morgenpost, wie es dort weitergehen könne.

Ben Wagin fühlt sich mit dem Projekt im Stich gelassen – besonders am heutigen "Tag des Baumes". Da hilft es auch nicht, wenn Schulklassen, wie die aus Dänemark, am Dienstag beim Besuch des Parlaments der Bäume betonen, wie wichtig sie den Ort finden. "Niemand kann sonst verstehen, wie eine Mauer eine Stadt geteilt hat. Schon 2001, als ich Berlin besuchte, fand man kaum noch Mauerreste. Deshalb sollte der Staat solch ein Projekt unterstützen", findet Lehrerin Inga Halldorsdottir, die das Parlament der Bäume nicht weniger wichtig findet als die Topographie des Terrors oder den Tränenpalast, die sie mit ihren Schülern ebenfalls besuchte.

Mehr zum Thema:

Berlin feiert drei Tage lang die Deutsche Einheit

Was von Todesstreifen und Teilung blieb

Eine Zukunft ohne Mauer: An diesem Montag ist Zirkeltag