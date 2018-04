Brandenburg an der Havel. Ein Feuer hat am Dienstag ein Mehrfamilienhaus in Brandenburg an der Havel teilweise verwüstet. Verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute retteten zwei Menschen über ein Seitenfenster. Wie die Polizei berichtete, besteht Verdacht auf Brandstiftung. Das Feuer brach im ersten Obergeschoss aus. Am Ende waren drei Wohnungen vorläufig nicht bewohnbar. Die Flammen beschädigten auch den Hausflur erheblich. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

