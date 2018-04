Hertha vor Augsburg-Spiel mit langer Verletztenliste

Berlin. Hertha-Trainer Pal Dardai präsentierte am Dienstag vor dem nächsten Bundesligaspiel im Olympiastadion gegen den Tabellen-Elften FC Augsburg eine lange Verletztenliste. Arne Maier, den erneut ein Infekt plagt, fehlte im Mannschaftsraining ebenso wie Stürmer Davie Selke nach seiner Jochbeinprellung und Gehirnerschütterung vom letzten Spiel. Beide dürften laut Dardai für einen Einsatz am Samstag (1530) wohl nicht in Frage kommen.

Der nach seinem Nasenbeinbruch operierte Verteidiger Niklas Stark trainierte mit einem Pflaster über der Nasenwurzel. "Wenn er sich das zutraut", könne Stark spielen. Dann aber laut Dardai mit einer Gesichtsmaske.

Verteidiger Karim Rekik, der an einer Zehenprellung leidet, erwartet der Ungar am Mittwoch im Training zurück genau wie Per Skjelbred, der sich an der Wade verletzte. "Bei Per sieht es positiv aus, bei Karim müssen wir abwarten", sagte Dardai am Dienstag.

Gegen Augsburg peilt der Tabellen-Neunte Hertha BSC den dritten Sieg in Serie an und spekuliert noch auf einen Europa-League-Platz.

