Auto prallt gegen Wand im Tiergartentunnel: Fahrer flüchtet

Berlin. Ein unerkannt gebliebener Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen die Wand des Berliner Tiergartentunnels geprallt. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Unfall ereignete sich laut Zeugenaussagen in der Nacht zum Dienstag im Tiergartentunnel, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer kam von der Heidestraße und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Dieses touchierte die Bordsteinkante, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand. Der Fahrer soll augenscheinlich unverletzt ausgestiegen sein und sich in einem Taxi vom Unfallort entfernt haben. Polizisten stellten das Unfallfahrzeug sicher.

( dpa )