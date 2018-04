Prozess: Vietnamese soll Wagen für Entführung gemietet haben

Vor dem Staatsschutzsenat des Berliner Kammergerichts muss sich seit Dienstag ein 47-jähriger Vietnamese verantworten. Er soll an der Entführung eines Landsmannes in Berlin beteiligt gewesen sein. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung vor.

Der Angeklagte habe das Entführungs-Auto in Prag gemietet, nach Berlin und später wieder zurückgefahren, hieß es. Auch einen Wagen zum Ausspähen habe er gemietet, diesen habe aber ein anderer nach Berlin gebracht. Der Gesamtplan sei dem 47-Jährigen in Grundzügen bekannt gewesen, er habe ihn gebilligt, so Oberstaatsanwalt Lienhard Weiß für die Bundesanwaltschaft. Für einen vietnamesischen Generalleutnant soll er zudem ein Berliner Hotelzimmer geräumt und das Gepäck abgeholt haben.

Laut der 74 Seiten umfassenden Anklage soll der vietnamesische Geheimdienst die rechtswidrige und vorsätzliche Entführung des Geschäftsmannes und früheren kommunistischen Funktionärs Trinh Xuan Thanh und seiner Begleiterin am 23. Juli 2017 im Berliner Tiergarten organisiert haben. Auch die Botschaft und in Europa lebende Vietnamesen sollen beteiligt gewesen sein. Die Reise der Freundin nach Berlin sei für die "gewaltsame Ergreifung" ausgenutzt worden. Die Familie des Ex-Funktionärs habe zurückgezogen in Berlin gelebt.

Am hellichten Tag in Transporter gezerrt

Der Bundesanwaltschaft zufolge wurden Trinh Xuan Thanh, der 2016 nach Deutschland kam und politisches Asyl beantragte, sowie seine Freundin am hellichten Tag im Tiergarten in einen Transporter gezerrt und in die Botschaft des südostasiatischen Landes gebracht. Wie Trinh Xuan Thanh von dort nach Vietnam gelangte, ist bis heute unbekannt. In seiner Heimat wurde Trinh Xuan Thanh wegen Korruption und Misswirtschaft in zwei Verfahren jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Dem Staat sollen seinetwegen Millionenbeträge entgangen sein.

Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass der ehemalige Vorstandschef eines staatlichen Baukonzerns gegen seinen Willen verschleppt wurde. Auch seine Begleiterin wurde 2017 nach Vietnam zurückgebracht. Sie soll in ein Militärkrankenhaus gekommen sein.

Der Angeklagte in Berlin äußerte sich zunächst nicht. Sein Verteidiger Stephan Bonell kündigte dessen Erklärung zu einem späteren Zeitpunkt an. Zugleich warf der Anwalt deutschen Behörden vor, die politische Brisanz des Falls unterschätzt zu haben. Es habe einen internationalen Haftbefehl gegen Trinh Xuan Thanh gegeben sowie Gespräche zwischen der vietnamesischen Führung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Das Festnahme-Ersuchen der Vietnamesen war bekannt." Die Vorwürfe seien aber nicht geprüft worden.

Verteidiger: Angeklagter Vietnamese ist "Bauernopfer der Bundesanwaltschaft"

In dem jetzigen Verfahren sei sein Mandant das "Bauernopfer der Bundesanwaltschaft", meinte der Verteidiger. Der zuletzt in Prag lebende Händler mit einer Geldwechsel-Stube sei unwissentlich an der Operation beteiligt gewesen. "Er wusste von nichts", sagte Bonell am Rande des Prozesses. Der Verdächtige war im August 2017 in Tschechien festgenommen und dann nach Deutschland überstellt worden. Er sitzt in Berliner Untersuchungshaft. Gegen weitere mutmaßliche Beteiligte wird noch ermittelt.

Anwältin Petra Schlagenhauf, die Trinh Xuan Thanh als Nebenkläger in dem Berliner Prozess vertritt, sagte, ihm gehe es den Umständen entsprechend. Er sei kein korrupter Funktionär, er sitze zu Unrecht in Haft und sei rechtswidrig entführt worden. "Vietnam hat nicht damit gerechnet, dass die Entführung auffällt." Diese sei wie eine Geschichte aus dem Kalten Krieg.

Starke Sicherheitsvorkehrungen bei Prozess

Inzwischen wäre der 52-Jährige in Deutschland asylberechtigt, sagte Schlagenhauf nach der nur 45 Minuten dauernden Verhandlung. Der jetzige Prozess sollte die "vietnamesische Lüge" enttarnen, dass sich Trinh Xuan Thanh freiwillig gestellt habe. Es habe Machtkämpfe in der Kommunistischen Partei Vietnams gegeben, deshalb sei der westlich orientierte Trinh Xuan Thanh damals geflüchtet. Schlagenhauf durfte an den Prozessen in Vietnam nicht teilnehmen.

Der Prozess war von starken Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Am Mittwoch sollen erste Zeugen gehört werden. Bei geheimdienstlicher Agententätigkeit drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Mehr zum Thema:

Darum geht es beim Prozess um den entführten Vietnamesen

Vietnamese vor Gericht: Verstrickt in Geheimdienstaktion?

Vietnamesen planten Entführung ein Dreivierteljahr lang

Vietnamese mutmaßlich an Geheimdienstaktion beteiligt

( dpa )