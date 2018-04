Kurz vor 1. Mai: Brandanschläge von Linksextremen auf Autos

Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug.

Berlin. Erneut sind in Berlin mehrere Autos von Brandstiftern angezündet worden. Zu zwei Brandanschlägen in der Nacht zum Dienstag bekannte sich im Internet eine Gruppe von Linksextremisten. Sie hätten zwei Transporter von französischen Firmen in Berlin-Lichtenberg "verbrannt", hieß es auf einer Seite der linksextremen Szene.

Laut Polizei waren das ein Mercedes-Transporter in der Dorotheastraße und ein ähnlicher Transporter in der Sangeallee. Die Linksautonomen bezogen sich in ihrem Schreiben auch auf den 1. Mai und die üblichen Krawalle der Extremisten.

Zwei weitere Autos, die ebenfalls in Lichtenberg angezündet wurden, gehen laut Polizei eher nicht auf das Konto der Autonomen. In diesen Fällen gebe es wohl keine politischen Hintergründe.

