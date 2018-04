Bad Saarow/Frankfurt (Oder). Ein 83-Jähriger ist beim Zusammenstoß zweier Autos in Ostbrandenburg ums Leben gekommen. Der Mann wollte mit seinem Wagen am Montag in der Nähe von Bad Saarow (Oder-Spree) abbiegen und kollidierte dabei mit einem zweiten Wagen, der auf dieser Straße fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 83-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, die 39 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos erlitt leichte Verletzungen.

( dpa )