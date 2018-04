Archäologie Einblicke in 4000 Jahre alte Kultur in Turkmenistan

Berlin. Eine Ausstellung in Berlin gibt jetzt erstmals Einblick in eine rund 4000 Jahre alte Hochkultur in Turkmenistan. Das Neue Museum auf der Museumsinsel zeigt erstmals in Europa mehr als 250 archäologische Schätze aus dem weitgehend unbekannten zentralasiatischen Land - ergänzt mit Bildern der renommierten Fotografin Herlinde Koelbl.

Sie hat die sorgsam ausgegrabene bronzezeitliche Siedlung Gonur Depe in ihren Fotos zu neuem Leben erweckt und setzt sie mit ihren Eindrücke aus dem heutigen Turkmenistan in Verbindung. "Das war eine große Herausforderung und ein Abenteuer, aber auch eine Erfüllung und ein Glück, weil das Land ein geschlossenes Land ist", sagte sie vor der Ausstellungseröffnung am Dienstag. Die Schau ist bis zum 7. Oktober zu sehen.

( dpa )