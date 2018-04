Ministerin Münch: "Lit:potsdam" ist Aushängeschild

Potsdam. Mehr als 30 Schriftsteller und Schauspieler werden vom 12. bis 17. Juni zur sechsten Ausgabe des Literaturfestivals "Lit:Potsdam" erwartet. "Das Festival hat sich in den vergangen fünf Jahren zu dem literarischen Aushängeschild des Landes entwickelt", sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Programms. Unter dem Motto "Starke Worte, schöne Orte" laden die Veranstalter zu Lesungen und Diskussionen in Villen, Gärten und Parks. Bestsellerautor Frank Schätzing kommt mit seinem neuen Roman "Die Tyrannei des Schmetterlings", Ehrengast ist der israelische Autor David Grossmann.

( dpa )