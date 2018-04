Im Landtag will sich Freundeskreis Israel gründen

Potsdam. Im Brandenburger Landtag soll ein Freundeskreis Israel entstehen. Aus Anlass des 70. Jahrestags der Gründung des Staates Israel solle die Solidarität Deutschlands auch im Landesparlament bekräftigt werden, heißt es in einem am Dienstag vorgelegten Gründungsdokument. Initiatorinnen des parteiübergreifenden Freundeskreises sind die CDU-Abgeordnete Barbara Richstein und die Abgeordnete der Linken, Andrea Johlige. Es gehe um ein Signal gegen Antisemitismus in Deutschland, erklärte Linksfraktionschef Ralf Christoffers. An diesem Mittwoch will Israels Botschafter Jeremy Issacharoff im Landtag sprechen.

( dpa )