Investor reißt Altersheim am Hackeschen Markt ab

Der Investor will in Bestlage einen lukrativen Neubau errichten. Dafür müssen in Mitte Dutzende Heimbewohner raus aus ihrem Zuhause.

An der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte wird ein Altersheim leer gezogen. Ein Drogeriemarkt und ein Supermarkt sind bereits aus dem Erdgeschoss des Gebäudes ausgezogen. Nun wurde bekannt, dass der Investor das Haus sogar ganz abreißen will. Das berichtet die Berliner Zeitung.

Demnach seien die Bewohner der Seniorenresidenz am Hackeschen Markt am Montagvormittag darüber informiert worden, dass sie bis Ende Juni die Einrichtung verlassen müssen. Das Heim wurde erst vor 20 Jahren errichtet, Betreiber ist das Unternehmen Pro Seniore. Gerüchte um den Abriss soll es demnach bereits seit mehreren Jahren geben, schreibt die Berliner Zeitung.

Der Eigentümer, der Immobilieninvestor DC Value aus Hamburg, will das Gebäude komplett abtragen und einen Neubau errichten. "Wir konzentrieren uns auf Objekte in Bestlagen, die kurz- bis mittelfristig erhebliche Wertsteigerungspotenziale aufweisen", heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Der Hackesche Markt gehört zu den begehrtesten Lage der Stadt, die Grundstückspreise steigen stetig.

Wohnungen, Büros und Geschäfte geplant

Für den Neubau sind Wohnungen, Büros und Geschäfte geplant – jedoch kein Seniorenheim. Eine Baugenehmigung soll es bereits seit zwei Jahren geben. "Aus baurechtlicher Sicht haben wir bedauerlicherweise keine Handhabe, eine solche Senioreneinrichtung zu schützen", zitiert die Berliner Zeitung Ephraim Gothe (SPD), Baustadtrat in Mitte.

Die Mehrheit der Senioren ist bereits aus dem Heim ausgezogen, die verbliebenen Bewohner sollen in Kürze in eine andere Pro-Seniore-Einrichtung am Kurfürstendamm umziehen. In dem Neubau am Hackeschen Markt will der Heimbetreiber künftig 30 Wohnungen belegen, so die Berliner Zeitung, ein Altersheim wird es aber nicht geben.

