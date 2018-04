Erneute Signalstörung: Bei der S-Bahn läuft es nicht rund

S-Bahn am Hauptbahnhof

Erst am Montag hatte eine Signalstörung zu Behinderungen geführt. Am Dienstagmorgen klemmt es auf der Stadtbahnlinie.

Eine Signalstörung am Hauptbahnhof in Berlin hat am Dienstagmorgen bei der S-Bahn für Verspätungen im Berufsverkehr gesorgt. Die Züge der Linien S3, S5 und S9 sind von dem Problem betroffen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die S-Bahn rät den Berlinern, mehr Zeit einzuplanen oder ihre Route neu zu planen.

Erst am Montagmorgen hatte eine Signalstörung zu Verzögerungen geführt. S-Bahn-Chef Peter Buchner hatte zuletzt in einem Interview mit der Berliner Morgenpost Investitionen angekündigt und sich bei den Berliner Fahrgästen für die Störungen der vergangenen Monate entschuldigt.

( dpa )