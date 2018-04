Jungbauern in der Oderregion organisieren Agrar-Workshops

Lunow-Stolzenhagen. Das Projekt "Junge Landwirtschaft zum Miterleben" gibt es in diesem Jahr wieder in der Oderrregion. Etwa 20 Jungbauern und Existenzgründer haben sich im Verein "Land Kultur Erleben" zusammengeschlossen und ein Workshop-Programm zur Vermittlung bäuerlichen Wissens und handwerklicher Fähigkeiten rund um die Themen Lebensmittelverarbeitung und Ernährung organisiert.

Angesprochen werden Verbraucher mit Interesse daran, wie landwirtschaftliche Erzeugnisse entstehen. "Das funktioniert am besten, indem wir unsere Hoftore öffnen und sie mit anpacken lassen", sagte Vereinssprecherin Anja Hradetzky vom Hof "Stolze Kuh" in Stolzenhagen (Uckermark). Das nächste Seminar beschäftigt sich am 6. Mai mit der Haltung von Bienen.