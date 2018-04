"Schwein gehabt": Polizei rettet tierische Ausreißer

Ludwigsfelde. Mit vereinten Kräften haben Polizei und Feuerwehr in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) fünf kleine Schweine aus einer gefährlichen Situation gerettet. Das Quintett sei am Sonntag offenbar seinem Muttertier ausgebüxt und habe sich gefährlich nahe an einer Straße herumgetrieben, teilte die Polizeidirektion West am Montag mit. Die Einsatzkräfte fingen die Ferkel ein und übergaben sie dem Veterinäramt, da weder das Muttertier noch der Eigentümer zu finden waren. Der Kommentar der Polizei lautete: "Schwein gehabt".

( dpa )