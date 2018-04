Haft für Maßregelvollzug-Patient wegen Missbrauchs gefordert

Cottbus. Ein Berliner Maßregelvollzug-Patient soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für den Missbrauch an einem Mädchen in Haft. In ihrem Plädoyer forderte die Anklagebehörde am Montag eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 3 Monaten, wie das Landgericht Cottbus mitteilte. Die Verteidigung habe dagegen Freispruch verlangt.

Der Cottbuser Prozess dauert bereits mehr als ein Jahr. Der zum Prozessauftakt 55 Jahre alte Mann soll seine Ausgänge aus dem psychiatrischen Krankenhaus in Berlin dazu genutzt haben, um in Cottbus eine Schülerin zu missbrauchen.

Die Vorfälle sollen sich laut Anklage in den Jahren 2012 und 2013 ereignet haben. Der Mann soll immer wieder sexuelle Übergriffe auf die Schülerin im Freien und in Hotelzimmern verübt haben. Die beiden sollen sich im Internet kennengelernt haben, der Mann soll sich dort anfangs als Jugendlicher ausgegeben haben. Beim ersten Treffen soll das Mädchen 13 Jahre alt gewesen sein.

Die Hauptverhandlung wird laut Gericht am 7. Mai fortgesetzt. Der Angeklagte soll dann Gelegenheit haben, sich zu äußern. Am 8. Mai ist ein weiterer Termin angesetzt.

( dpa )