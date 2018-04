Prügel und Notbremsung nach Oralverkehr in Berliner S-Bahn

Öffentlicher Oralverkehr in einer Berliner S-Bahn hat am Sonntagmittag eine Prügelei in einem Zug der Linie S5 ausgelöst. Ein Reisender zog daraufhin kurz vor der Einfahrt des Zugs in den Ostbahnhof die Notbremse. Eine 36-Jährige und ein 38-Jähriger konnten nach kurzer Flucht von Bundespolizisten festgenommen werden.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Fall am Sonntag gegen 11.30 Uhr zwischen den Bahnhöfen Jannowitzbrücke und Ostbahnhof. Demnach befriedigte die 36-Jährige einen 38-Jährigen in dem Zug oral. Fahrgäste, darunter auch Kinder, konnten dies ungehindert beobachten.

Eine 18-Jährige sprach das Paar an und forderte es auf, die Handlungen zu unterlassen. Es folgte zunächst ein verbaler Streit, dann schlug die 36-Jährige der jungen Frau ins Gesicht. Anschließend griff die 36-Jährige auch den 19 Jahre alten Begleiter der 18-Jährigen an. Als auch der 38-Jährige auf den jungen Mann losging, hielten Zeugen den Angreifer fest. Ein weiterer Reisender zog die Notbremse.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst vom Bahnsteig. Anhand von Personenbeschreibungen und Videoaufzeichnungen nahmen Bundespolizisten die 36-jährige Frau noch im Bahnhofsgebäude fest. Ihr Begleiter stellte sich kurz darauf bei der Bundespolizei.

Die beiden Opfer des Paares erlitten Hämatome am Arm sowie mehrere Kratzwunden am Körper und im Gesicht. Gegen das Paar leiteten die Einsatzkräfte Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, Körperverletzung und Beleidigung ein. Nachdem beide Tatverdächtigen eine freiwillige Atemalkoholmessung verweigerten, ordnete ein Staatsanwalt eine ärztlich durchgeführte Blutentnahme an. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kam das Paar wieder auf freien Fuß.

Wer öffentlich sexuell Handlungen vornimmt, kann laut Paragraf 183a im Strafgesetzbuch mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft werden.

"In solchen Fällen Kontakt zum Fahrer aufnehmen"

Im Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall, der sich im November 2017 in einer U-Bahn der Linie U1 abgespielt hatte, empfahl die Pressesprecherin der BVG, Petra Reetz, damals, in solchen Fällen sofort den Fahrer der Bahn über die Gegensprechanlage zu informieren.

"Fahrgäste sollten die Situation dem Fahrer schildern", so Reetz. Dieser sei von seiner Kabine aus per Funk direkt mit der BVG-Leitstelle verbunden und kann zum Beispiel Hilfe anfordern. "Der Fahrer kann auch im nächsten Bahnhof halten und warten, bis Sicherheitspersonal kommt", so Reetz.

Fahrgäste sollten sich nicht scheuen, den Notrufknopf auch zu benutzen, wenn sie eine Gefahrensituation wahrnehmen. "Die Menschen nehmen Gefahr ja unterschiedlich wahr. Aber unsere Mitarbeiter wissen, wie sie die Situation einschätzen müssen." In der BVG-Leitstelle sitze außerdem immer auch ein Polizist. "Der weiß genau, was er tun muss."

Sexuelle Handlungen im Berliner Nahverkehr seien übrigens kein exklusives Berliner Phänomen. "Solche und ähnliche Fälle kommen in jeder Großstadt mal vor. Wir haben uns neulich mit Londoner Kollegen ausgetauscht. Die hatten so etwas auch schon alles erlebt. Man hat ja manchmal auch die Vorstellung, in Wien gehe es gemächlicher zu. Aber die Kollegen von dort haben nur abgewinkt, die kannten alles", so Reetz.

Sexuelle Belästigung am Gesundbrunnen

Zu eine sexuellen Belästigung kam es am Wochenende auch am Bahnhof Gesundbrunnen. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein 25-Jähriger am Sonnabend einer Frau gegen ihren Willen an den Po gefasst.

Die 25-Jährige informierte eine Streife der Bahnsicherheit, die den ebenfalls 25-Jährigen festhielt. Beamte leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein und sicherten die Videoaufzeichnungen des Tatorts. Der Mann kam anschließend wieder auf freien Fuß.

