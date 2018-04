Zwei Männer getötet: mehr als 14 Jahre Haft

Cottbus. Für den gewaltsamen Tod zweier Männer in Berlin und Brandenburg ist ein 35-Jähriger in Cottbus zu 14 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht ging in seiner Urteilsbegründung am Montag im Berliner Fall von Mord und in dem anderen in Finsterwalde (Elbe-Elster) von Totschlag aus. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Lette Ende Januar 2017 zuerst seinen Bekannten in dessen Wohnung in Südbrandenburg angriff; das Opfer starb an den Verletzungen. Zwei Tage später ermordete er demnach in Berlin einen Drogenverkäufer, um an Rauschmittel zu gelangen. Die Richter ordneten zugleich Sicherungsverwahrung an.

( dpa )